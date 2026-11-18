{"_id":"6afdbb409f24bab4f7097a7a","slug":"igmc-team-collected-65-units-of-blood-shimla-news-c-19-sml1002-822001-2026-11-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: आईजीएमसी की टीम ने 65 यूनिट रक्त किया एकत्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: आईजीएमसी की टीम ने 65 यूनिट रक्त किया एकत्र

शिमला ब्यूरो

Updated Wed, 18 Nov 2026 11:59 PM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

