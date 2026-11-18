Shimla News: शिक्षकों का क्षमता निर्माण शिविर शुरू
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। शिक्षा खंड कसुम्पटी के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए पांच दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण शिविर बुधवार को दुर्गापुर स्कूल में शुरू हुआ। इसमें खंड के विभिन्न स्कूलों के 59 शिक्षक हिस्सा ले रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर 22 नवंबर तक चलेगा। आयोजकों के अनुसार शिविर में शिक्षकों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान (एफएलएन) से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। इसमें पांच दिन तक विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञ शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। कार्यक्रम में उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा निशा भलूनी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों को निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों और इसकी महत्ता के बारे में भी जानकारी दी। संवाद
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