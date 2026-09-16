{"_id":"6aaa3ded48e46155570ad74c","slug":"video-shimla-police-arrests-chitta-suppliers-fazilka-manimajra-drug-smuggling-case-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: फाजिल्का और मनीमाजरा से चिट्टा सप्लायर गिरफ्तार, शिमला पुलिस ने पकड़े दो आरोपी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिला शिमला पुलिस ने चिट्टा तस्करी के दो मामलों में पंजाब और हरियाणा से दो कथित नशा सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई थाना सदर और ढली में दर्ज अलग-अलग मामलों की जांच के दौरान की। एसएसपी शिमला मेहर पंवार ने प्रेस वार्ता में बताया कि दोनों आरोपियों तक पहुंचने के लिए बैकवर्ड लिंक के आधार पर जांच की गई। पुलिस के अनुसार, दोनों मामलों में नशे की सप्लाई के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच आगे बढ़ाई गई। इसी क्रम में पंजाब के फाजिल्का और हरियाणा के मनीमाजरा से दो कथित सप्लायरों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है कि दोनों मामलों में बरामद चिट्टा इन्हीं आरोपियों से सप्लाई किया गया था। एसएसपी मेहर पंवार ने बताया कि थाना सदर के मामले में सहकारिता बैंक के एक कर्मी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब मामले में नशे की सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों और नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। नशा तस्करी के मामलों में पुलिस अक्सर बरामद नशे के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच को आगे बढ़ाती है। शिमला पुलिस की इस कार्रवाई में भी इसी आधार पर कथित सप्लायरों तक पहुंच बनाई गई। दोनों मामलों में आरोपियों की भूमिका, बरामद नशे की मात्रा और आगे की जांच से जुड़े विस्तृत तथ्यों की जानकारी पुलिस की ओर से सामने आना बाकी है। पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई जारी है।

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