हिमाचल: सोलन के दाड़लाघाट में तेंदुए के हमले में व्यक्ति की मौत, दुकान में मिला शव

बताया जा रहा है कि तेंदुए ने दुकान के अंदर घुसकर हीरा सिंह पर हमला किया। इसका रात में किसी को पता नहीं चल सका। तेंदुए ने हीरा सिंह की गर्दन पर हमला किया, इसके निशान गर्दन में थे। उनकी आंख पर भी तेंदुए के नाखून से गहरे जख्म बने हुए थे। हीरा सिंह के शरीर पर लोहे के कई कण भी मिले। इसी दौरान दुकान की लाइट भी बुझ गई। घटना की जानकारी मिलते ही दाड़लाघाट पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अर्की ले जाया गया। वहां जख्मों में लोहे के कण पाए जाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला भेज दिया गया। आईजीएमसी शिमला में पोस्टमार्टम होने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। उधर, वन विभाग के आरओ सुदर्शन सिंह ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए घटनास्थल के पास पिंजरा लगा दिया है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और वन विभाग की टीम तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रख रही है। वहीं, डीएसपी दाड़लाघाट नवीन झाल्टा ने बताया कि पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी।

