हिमाचल: हर्षवर्धन बोले- बल्क ड्रग पार्क का 65 फीसदी काम पूरा, केंद्रीय मंत्रालय को सरकार सौंपेगी रिपोर्ट

उद्योग मंत्री ने अधिकारियों से बल्क ड्रग पार्क से संबंधित सभी टेंडरों दी औपचारिकताओं को जल्द पूरा कर धरातल पर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क हिमाचल में दवा निर्माण उद्योग को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इससे प्रदेश में फार्मास्युटिकल क्षेत्र को मजबूत करने के साथ निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार होगा। सरकार का प्रयास है कि देश की प्रमुख दवा कंपनियां पार्क में निवेश के लिए आगे आएं। इससे हिमाचल के 35 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। बैठक में प्रधान सचिव उद्योग विभाग एम सुधा देवी, विशेष सचिव वित्त विजयवर्धन, अतिरिक्त निदेशक उद्योग तिलक राज शर्मा, एचपीएसआईडीसी प्रबंध निदेशक भूपेंद्र अत्री, केंद्र सरकार के फार्मास्युटिकल्स विभाग के प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहें।