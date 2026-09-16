हिमाचल: धान खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू, जानें प्रति क्विंटल कितना है न्यूनतम समर्थन मूल्य

इस बार एग्रीस्टैक की फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से भी पंजीकरण की सुविधा दी जा रही है। इससे किसानों का व्यक्तिगत और जमीन संबंधी डेटा ऑनलाइन लिया जाएगा। पटवारी से जमीन के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, किसानों को बैंक संबंधी पूरी जानकारी स्वयं भरनी होगी। जो किसान एग्रीस्टैक में पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें एचपी एपीपी पोर्टल पर पूरी जानकारी स्वयं भरनी होगी। ऐसे किसानों के लिए पटवारी द्वारा जमीन का ऑनलाइन सत्यापन अनिवार्य होगा। कृषि अधिकारी द्वारा उपज की एंट्री भी ऑनलाइन की जाएगी। यह प्रक्रिया पूर्व की भांति ही रहेगी।