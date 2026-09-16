शिमला: सुन्नी में पिता और बेटी संदिग्ध हालात में लापता, सड़क किनारे खड़ी मिली पिकअप

गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था और उसका कंडक्टर साइड का शीशा टूटा हुआ था। इस स्थिति को देखते हुए परिजन किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। हालांकि पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस दोनों के मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन, रास्ते में उनकी गतिविधियों और पिकअप गाड़ी के आसपास मिले संभावित सुरागों की जांच कर रही है। साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि पिता-पुत्री आखिरी बार कहां देखे गए थे और उनके साथ क्या हुआ। फिलहाल दोनों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस उनकी तलाश में संभावित स्थानों पर जांच कर रही है।