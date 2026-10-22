फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Jairam Thakur arrives in Rohru; says the Rohru MLA has abandoned the very people in whose name he kept winning elections

वीडियो: रोहड़ू पहुंचे जयराम ठाकुर, बोले- जिनके नाम पर जीतते रहे रोहड़ू के विधायक, उन्हीं को छोड़ दिया

Thu, 22 Oct 2026 08:18 PM IST
Krishan Singh
Krishan Singh Krishan Singh
Updated Thu, 22 Oct 2026 08:18 PM IST
Jairam Thakur arrives in Rohru; says the Rohru MLA has abandoned the very people in whose name he kept winning elections
पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर गुरुवार देर शाम हाटकोटी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर माता के दर्शन किए। इसके बाद रोहड़ू पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके दौरे को लेकर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर अपनी बात रखी। जयराम ठाकुर ने रोहड़ू के विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों के नाम पर विधायक चुनाव जीतते आ रहे हैं, आज उन्हीं लोगों को छोड़ दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि रोहड़ू क्षेत्र लंबे समय से भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन पार्टी यहां अपना जनाधार मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी की नीतियों और विचारधारा को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। जयराम ठाकुर शुक्रवार को रोहड़ू में विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, वह सबसे पहले जिला परिषद एवं पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के सम्मान समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के योगदान को सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद जयराम ठाकुर रामलीला मैदान रोहड़ू में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में उनके संबोधन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों की निगाहें टिकी हैं। अपने दौरे के दौरान वह पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा करेंगे। इस संवाद में क्षेत्र में पार्टी की गतिविधियों और संगठन को मजबूत करने से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श होने की संभावना है। जयराम ठाकुर के दौरे को क्षेत्र में भाजपा की संगठनात्मक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

VIDEO: आग की लपटों में जला ''अहंकार'', जय श्रीराम से गूंजा मैदान- रामलीला मैदान में हुआ रावण, मेघनाद और कुंभकरण के पुतलों का दहन।

'Ego' consumed by flames; the grounds resounded with chants of 'Jai Shri Ram'—effigies of Ravana, Meghnada, and Kumbhakarna were set ablaze at Ramlila Maidan.
Mainpuri
22 Oct 2026

VIDEO: डांडिया की खनक पर थिरके कदम, रंग-बिरंगे परिधानों में सजीं महिलाएं।

Feet danced to the rhythmic clatter of dandiya sticks, with women adorned in colorful attire.
Etah
22 Oct 2026

VIDEO: नाव के झूले से दो मंजिल नीचे गिरा युवक, कमर में गंभीर चोट।

A young man fell two stories from a boat-style swing, sustaining a serious injury to his lower back.
Firozabad
22 Oct 2026

VIDEO: रामलीला ‘सीता हरण लीला का मंचन,भावविभोर हुए दर्शक।

Ramlila: Staging of the ‘Abduction of Sita’ episode leaves the audience deeply moved.
Mainpuri
22 Oct 2026

Video: श्रद्धा दुबे और ड्राइवर दानिश से पूछताछ, डीसीपी अर्पित विजय वर्गीय के कमरे से निकले दोनों

Video: श्रद्धा दुबे और ड्राइवर दानिश से पूछताछ, डीसीपी अर्पित विजय वर्गीय के कमरे से निकले दोनों
Lucknow
22 Oct 2026
विज्ञापन

VIDEO: स्टेशन पर जीआरपी ने चलाया जागरूकता अभियान।

The GRP conducted an awareness campaign at the station.
Mathura
22 Oct 2026

Video: विजयपुर अंडरपास के पास बैंक जा रहे कर्मचारी से 1.65 लाख रुपये की लूट

Video: विजयपुर अंडरपास के पास बैंक जा रहे कर्मचारी से 1.65 लाख रुपये की लूट
Lucknow
22 Oct 2026
विज्ञापन

Video: कल पंचायत या तो संस्थान के अंदर होगी या सड़क

Video: कल पंचायत या तो संस्थान के अंदर होगी या सड़क
Lucknow
22 Oct 2026

Video: गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन: अयोध्या से 15 केंद्रों के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां

Video: गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन: अयोध्या से 15 केंद्रों के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां
Ayodhya
22 Oct 2026

गाजियाबाद: पोलियो से हौसले की उड़ान तक, सोनू ने व्हीलचेयर पर सीखा क्रिकेट खेलना

Ghaziabad From polio to soaring aspirations Sonu learned to play cricket while in wheelchair
Ghaziabad
22 Oct 2026

फरीदाबाद: बाल महोत्सव कार्यक्रम में स्कूली बच्चों का धमाल

Children's Festival event at Bal Bhavan, located in NIT, Faridabad
Faridabad
22 Oct 2026

हिमाचल: शिमला में चटक धूप, मौसम ने बदली करवट

shimla weather update sunny weather october 22 2026
Shimla
22 Oct 2026

भागलपुर में जयकारे के साथ दी गई देवी मां को विदाई

Goddess Mother bid farewell amidst chants in Bhagalpur
Deoria
22 Oct 2026

VIDEO: एसीपी कार्यालय के बाहर महिला ने डीजल डालकर किया आत्मदाह का प्रयास, पुलिस ने समय रहते बचाया

Woman Attempts Self-Immolation Outside ACP Office, Police Intervene in Time
Agra
22 Oct 2026

VIDEO: बारह खंभा रास्ते पर बदहाली बरकरार, गड्ढे और कीचड़ से परेशान लोग सड़क पर उतरे

Protest Over Encroachment and Potholes on Barah Khamba Alternative Route
Agra
22 Oct 2026

अयोध्या: कलश यात्रा के साथ श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का बताया महत्व

अयोध्या: कलश यात्रा के साथ श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का बताया महत्व
Ayodhya
22 Oct 2026

अयोध्या: कांग्रेसियों ने निकाली वोट बचाओ-देश बचाओ पदयात्रा, लगाए नारे

अयोध्या: कांग्रेसियों ने निकाली वोट बचाओ-देश बचाओ पदयात्रा, लगाए नारे
Ayodhya
22 Oct 2026

29 अक्तूबर को रखा जाएगा करवा चौथ का व्रत, शाम 5: 38 से 6:56 बजे तक पूजा का शुभ मुहूर्त

karwa chauth 2026 date puja muhurat shimla
Shimla
22 Oct 2026

सरकारी कर्मचारियों को डरा रही पंजाब सरकार, यूनियनों का आर-पार की लड़ाई का ऐलान

Punjab government intimidating government employees; unions announce a 'decisive battle'
Jalandhar
22 Oct 2026

अतिरिक्त मुख्य सचिव डीके तिवारी ने मोगा जिले में धान खरीद का लिया जायजा

Additional Chief Secretary DK Tiwari took stock of paddy procurement in Moga district.
Chandigarh-Punjab
22 Oct 2026

शिक्षक एमएलसी चुनाव: बदायूं में 3935 शिक्षक मतदाता 10 बूथों पर करेंगे मतदान, पोलिंग पार्टियां रवाना

Polling parties depart for the Teachers MLC election in Badaun
Budaun
22 Oct 2026

शाहजहांपुर: शहर में निकली राजगद्दी शोभायात्रा, भरत मिलाप की लीला देख भावुक हुए श्रद्धालु

Rajgaddi procession taken out in Shahjahanpur
Shahjahanpur
22 Oct 2026

शाहजहांपुर: ट्रैक्टर-ट्रॉली चोरी करने के दो आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान एक घायल

Two accused arrested for stealing a tractor-trolley in Shahjahanpur
Shahjahanpur
22 Oct 2026

शिक्षक एमएलसी चुनाव: बरेली के 25 बूथों पर होगा मतदान, पोलिंग पार्टियां रवाना

Teacher MLC elections Voting to take place at 25 booths in Bareilly
Bareilly
22 Oct 2026

नौतनवा में रावण दहन के दौरान पटाखों से बच्चा घायल

Child injured by firecrackers during Ravana Dahan in Nautanwa
Maharajganj
22 Oct 2026

कपूरथला में नशे की चपेट में आए दो नाबालिग सगे भाई, अस्पताल में भर्ती

Two minor brothers in Kapurthala fall victim to drug abuse; admitted to hospital
Chandigarh-Punjab
22 Oct 2026

संजय सिंह ने भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल पर साधा निशाना, बोले- पंजाब को बदनाम करना बंद करें

Sanjay Singh took aim at the BJP, Congress, and Akali Dal, saying—stop defaming Punjab.
Amritsar
22 Oct 2026

सिद्धार्थनगर: कोडीन सिरप की 238 शीशी और नशीली दवाओं की 500 टैबलेट के साथ एक गिरफ्तार

An accused arrested with narcotic drugs
Siddharthnagar
22 Oct 2026

एक सप्ताह में कार्रवाई नहीं हुई तो रामपुर में होगा चक्का जाम और जन आंदोलन

rampur-nog-valley-raisharan-bus-accident-road-safety-protest
Rampur Bushahar
22 Oct 2026

सोलन: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चायल में एनएसएस शिविर संपन्न, स्वयंसेवियों ने दिया स्वच्छता का संदेश

chail school nss camp concludes cleanliness drive mihani village
Solan
22 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed