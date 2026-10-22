52 गांवों का बड़ा फैसला: बरात में 100 से ज्यादा लोग नहीं होंगे शामिल, दहेज और शराब पर प्रतिबंध

दहेज पर रोक, गहनों की संख्या भी निर्धारित

खत के प्रतिनिधियों ने दहेज प्रथा पूरी तरह बंद करने का फैसला लिया। पारंपरिक रीति-रिवाजों के तहत केवल निर्धारित सोबो-पाईतो (बर्तन देने की परंपरा) देने की बात कही गई। निर्णय के अनुसार, दुल्हन के लिए कानों के गहने, नाक का गहना, मंगलसूत्र, पैरों की पायल और चुटकी सहित पांच प्रकार के गहने निर्धारित किए हैं। गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी गहनों की यही सीमा तय की गई है। भांजे-भांजी की शादी में कपड़े और जूते देने की रस्म भी सीमित की गई है। अब ये वस्तुएं केवल दूल्हा, दुल्हन और उनकी माता को दी जाएंगी। परिवार या कुड़बे की धींटियों (बेटियों) एवं भांजियों को केवल लिफाफा दिया जाएगा, जबकि गांव की अन्य धींटियों एवं भांजियों को दान नहीं देने का निर्णय लिया गया।