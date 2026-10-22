हिमाचल: पहली बागवानी मोनो रेल परियोजना शुरू, एक बार में ढोएगी पांच क्विंटल सामान, मंत्री ने किया उद्घाटन

यह व्यवस्था फिलहाल एक पायलट परियोजना

इसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए लाइन को दो किलोमीटर और विस्तारित करने तथा सुचारू संचालन के लिए दो अतिरिक्त इंजन उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। इस मौके पर बागवानी मंत्री ने कहा कि विदेशों की तर्ज पर शुरू की गई यह व्यवस्था फिलहाल एक पायलट परियोजना है। इसके परिणामों का आकलन करने के बाद सफल रहने पर इसे प्रदेश के अन्य पहाड़ी और दुर्गम बागवानी क्षेत्रों में भी लागू करने पर विचार किया जाएगा। पिछली बार पलोहटा क्लस्टर के दौरे के दौरान बागवानी कार्यों को आसान बनाने के लिए मोनोरेल स्थापित करने का विचार आया था, जो अब साकार हो गया है। मंत्री ने बताया कि प्रदेश के निचले क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1,100 करोड़ रुपये की हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना चलाई जा रही है। इसके तहत सात जिलों में 6,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है। मंडी जिले में 1,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण का लक्ष्य फरवरी तक पूरा करने की योजना है।