शिमला: एआई और नवाचार से शिक्षण को नई उड़ान, प्रदेश के 20 शिक्षक सम्मानित

हमीरपुर से परवीन कुमारी, सपना शर्मा और रेणुका कुमारी को इस श्रेणी में जगह मिली। इसके अलावा सिरमौर से बीरमा शर्मा, मंडी से संदीप कुमार और किन्नौर से इंद्रा कुमारी सूची में शामिल रहे। विकासोन्मुख सोच वाले शिक्षकों में चंबा के युधवीर टंडन, हमीरपुर के यज्ञनिश कुमार, शिमला की शीतल ठाकुर, सोलन की अंजना कुमारी धीमान और शिमला की मुक्ता को सम्मानित किया गया। यह श्रेणी शिक्षकों के सकारात्मक दृष्टिकोण और निरंतर सीखने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। एआई टूल्स का उपयोग करने वाले शिक्षकों में हमीरपुर की मीनाक्षी शर्मा, बिलासपुर के दैजित सिंह और मंजू शर्मा, मंडी की जमना देवी तथा सोलन के नरेंद्र कुमार शामिल रहे।