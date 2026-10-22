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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla: AI and innovation give a new boost to teaching; 20 teachers from the state honored

शिमला: एआई और नवाचार से शिक्षण को नई उड़ान, प्रदेश के 20 शिक्षक सम्मानित

Thu, 22 Oct 2026 07:06 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 22 Oct 2026 07:06 PM IST
सार

टीचर एप से संबंधित उपलब्ध विवरण में प्रदेश के 20 शिक्षकों की उपलब्धियों को तीन श्रेणियों में रेखांकित किया गया है। इनमें 10 शिक्षक उड़ान पुरस्कार, पांच विकासोन्मुख सोच और पांच एआई टूल्स के उपयोग की श्रेणी में शामिल हैं। 

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Shimla: AI and innovation give a new boost to teaching; 20 teachers from the state honored
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर एप की शुरुआत की। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के शिक्षक आधुनिक तकनीक और नवाचार के जरिये शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। टीचर एप से संबंधित उपलब्ध विवरण में प्रदेश के 20 शिक्षकों की उपलब्धियों को तीन श्रेणियों में रेखांकित किया गया है। इनमें 10 शिक्षक उड़ान पुरस्कार, पांच विकासोन्मुख सोच और पांच एआई टूल्स के उपयोग की श्रेणी में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने गुरुवार को पीटरहॉफ शिमला में इन शिक्षकों को सम्मानित किया। उड़ान पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों में चंबा से प्रदीप कुमार, विक्की, अश्वनी कुमार और करनैल सिंह शामिल हैं।

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हमीरपुर से परवीन कुमारी, सपना शर्मा और रेणुका कुमारी को इस श्रेणी में जगह मिली। इसके अलावा सिरमौर से बीरमा शर्मा, मंडी से संदीप कुमार और किन्नौर से इंद्रा कुमारी सूची में शामिल रहे। विकासोन्मुख सोच वाले शिक्षकों में चंबा के युधवीर टंडन, हमीरपुर के यज्ञनिश कुमार, शिमला की शीतल ठाकुर, सोलन की अंजना कुमारी धीमान और शिमला की मुक्ता को सम्मानित किया गया। यह श्रेणी शिक्षकों के सकारात्मक दृष्टिकोण और निरंतर सीखने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। एआई टूल्स का उपयोग करने वाले शिक्षकों में हमीरपुर की मीनाक्षी शर्मा, बिलासपुर के दैजित सिंह और मंजू शर्मा, मंडी की जमना देवी तथा सोलन के नरेंद्र कुमार शामिल रहे।

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