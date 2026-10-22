फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal: CM Sukhu says Kullu’s crimson pomegranates to reach Dubai; 1.3 metric tonnes to be exported

हिमाचल: सीएम सुक्खू बोले- दुबई चखेगा कुल्लू का सिंदूरी अनार, 1.3 मीट्रिक टन का निर्यात

Thu, 22 Oct 2026 07:38 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 22 Oct 2026 07:38 PM IST
सार

प्रदेश सरकार किसानों और बागवानों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है। इसके लिए उन्हें देश और प्रदेश के विभिन्न बाजारों तक पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है। 

विज्ञापन
Himachal: CM Sukhu says Kullu’s crimson pomegranates to reach Dubai; 1.3 metric tonnes to be exported
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि कुल्लू जिला से 1.3 मीट्रिक टन सिंदूरी किस्म का अनार संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर को निर्यात किए गए हैं। प्रदेश सरकार किसानों और बागवानों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है। इसके लिए उन्हें देश और प्रदेश के विभिन्न बाजारों तक पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए भी सहायता प्रदान की जा रही है।

विज्ञापन
Trending Videos

गुरुवार को सुक्खू ने कहा कि कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय ने इस निर्यात में सहयोग किया। अनार कुल्लू के किसानों और कुल्लू स्थित भुंतर किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के माध्यम से एकत्र किए गए थे। इस एफपीओ से लगभग 600 किसान जुड़े हुए हैं। अनार की आपूर्ति करने वाले किसानों में रीना देवी, संजय कुमार, नीतिश कुमार और वीर सिंह गुलेरिया शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कृषि एवं बागवानी उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए हरसंभव सहयोग दे रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को उनकी उपज के विपणन के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच उपलब्ध करवाई जा रही है। सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। सरकार कृषि एवं बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी वर्ष जून माह में भी निर्यात किए गए थे। इससे पहले शिमला जिला के जड़ोल-टिक्कर और बागी क्षेत्रों के छह किसानों की ओर से उत्पादित 400 किलोग्राम चेरी और 400 किलोग्राम प्लम ओमान को निर्यात किए गए थे। उन्होंने किसानों से अंतरराष्ट्रीय बाजारों की मांग के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाली फसलों की खेती करने का आग्रह किया। इससे हिमाचल प्रदेश के फल वैश्विक बाजारों में अपनी पहचान स्थापित कर सकेंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed