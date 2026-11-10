कोटा: दीपावली की ईद से तुलना करना शर्मनाक, खरगे को मांगनी चाहिए माफी; दिलावर ने सोनिया गांधी पर भी साधा निशाना

प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर इन दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। इस दौरान वे दीपावली के अवसर पर क्षेत्र की जनता से मुलाकात कर रहे हैं और लोगों को त्योहार की शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी बीच मंत्री दिलावर का एक बयान सुर्खियों में आ गया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दीपावली की तुलना ईद से किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। दिलावर ने कहा कि दीपावली की ईद से तुलना करना शर्मनाक है।

दरअसल, शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने दीपावली के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान दीपावली की तुलना ईद से की थी। मंत्री दिलावर ने कहा कि भगवान राम के अयोध्या आगमन के अवसर पर मनाए जाने वाले दीपावली पर्व की तुलना ईद से करना बेहद शर्मनाक है। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए।



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दिलावर ने कहा कि दीपावली अहिंसा और परोपकार का पर्व है, जिसकी तुलना ईद से नहीं की जा सकती। उन्होंने ईद के अवसर पर निर्दोष जानवरों की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि दीपावली की ईद से तुलना करना हिंदुओं और देश का अपमान है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेसियों में जरा भी हिंदुत्व और राष्ट्रीयता बची है तो उन्हें कांग्रेस से इस्तीफा दे देना चाहिए।

मंत्री दिलावर ने अपने बयान में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कोई विदेशी महिला या उसका पुत्र कभी देश का भला नहीं कर सकता। सोनिया गांधी ने कभी दीपावली नहीं मनाई। जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था, तब सोनिया गांधी की आंखों में आंसू थे, लेकिन जब तीन हजार सिखों की हत्या हुई, तब उनकी आंखों में आंसू नहीं आए। दिलावर ने कहा कि इससे देश के प्रति उनकी सोच और नफरत साफ दिखाई देती है