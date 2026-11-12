Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Kota News ›   Kota: Jeweller Stabbed to Death Outside Hospital ICU, Brother-in-Law Held After Family Dispute

कोटा: रिश्तों का खूनी खेल, अस्पताल में आईसीयू के बाहर साले ने सर्राफा कारोबारी को चाकू मारा, आरोपी हिरासत में

Thu, 12 Nov 2026 03:10 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा Published by: प्रिया वर्मा Updated Thu, 12 Nov 2026 03:10 PM IST
सार

पारिवारिक विवाद के चलते भारत विकास परिषद अस्पताल में सर्राफा कारोबारी की उनके ही साले ने चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात अस्पताल की दूसरी मंजिल पर ICU के बाहर हुई, जहां कारोबारी अपनी बीमार सास से मिलने पहुंचे थे।

विज्ञापन
Kota: Jeweller Stabbed to Death Outside Hospital ICU, Brother-in-Law Held After Family Dispute
सर्राफा कारोबारी की हत्या

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारत विकास परिषद अस्पताल में गुरुवार को एक सर्राफा कारोबारी की चाकू से प्रहार कर हत्या कर दी गई। यह सनसनीखेज वारदात अस्पताल की दूसरी मंजिल पर स्थित आईसीयू के ठीक बाहर घटी। घटना के बाद अस्पताल परिसर में उपस्थित लोगों के बीच हड़कंप मच गया। मृतक कारोबारी की पहचान मौलिक जैन के रूप में हुई है। पारिवारिक विवाद के चलते सर्राफा कारोबारी के अपने ही साले ने उन पर धारदार चाकू से हमला कर इस दुखद घटना को अंजाम दिया।
विज्ञापन


अस्पताल परिसर के भीतर बढ़ा पारिवारिक विवाद
प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्राफा व्यापारी मौलिक जैन अपनी बीमार सास से मिलने के लिए भारत विकास परिषद अस्पताल पहुंचे थे। उनकी सास काफी समय से अस्पताल में भर्ती थीं और उनका उपचार चल रहा था। इसी दौरान अस्पताल में पहले से मौजूद उनके साले के साथ किसी पारिवारिक मामले को लेकर बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि साले ने आपा खो दिया और मौलिक जैन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले में अत्यधिक गंभीर चोटें लगने के कारण कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: उदयपुर: बुजुर्ग महिला के घर 46 लाख की चोरी, 25 तोला सोना और 5 किलो चांदी ले उड़े बदमाश; खेत में मिली अलमारी
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और जांच शुरू की
अस्पताल के सेकंड फ्लोर पर हुई इस गंभीर वारदात की जानकारी मिलते ही दादाबाड़ी थाना पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने बिना कोई देरी किए त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी साले को मौके पर ही पकड़कर हिरासत में ले लिया। इसके पश्चात पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को संभाला और मृतक सर्राफा व्यापारी मौलिक जैन के शव को कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया। दादाबाड़ी थाना पुलिस अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गहनता से जांच-पड़ताल कर रही है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed