कोटा: रिश्तों का खूनी खेल, अस्पताल में आईसीयू के बाहर साले ने सर्राफा कारोबारी को चाकू मारा, आरोपी हिरासत में

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प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्राफा व्यापारी मौलिक जैन अपनी बीमार सास से मिलने के लिए भारत विकास परिषद अस्पताल पहुंचे थे। उनकी सास काफी समय से अस्पताल में भर्ती थीं और उनका उपचार चल रहा था। इसी दौरान अस्पताल में पहले से मौजूद उनके साले के साथ किसी पारिवारिक मामले को लेकर बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि साले ने आपा खो दिया और मौलिक जैन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले में अत्यधिक गंभीर चोटें लगने के कारण कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई।अस्पताल के सेकंड फ्लोर पर हुई इस गंभीर वारदात की जानकारी मिलते ही दादाबाड़ी थाना पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने बिना कोई देरी किए त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी साले को मौके पर ही पकड़कर हिरासत में ले लिया। इसके पश्चात पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को संभाला और मृतक सर्राफा व्यापारी मौलिक जैन के शव को कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया। दादाबाड़ी थाना पुलिस अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गहनता से जांच-पड़ताल कर रही है।