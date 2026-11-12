कोटा: रिश्तों का खूनी खेल, अस्पताल में आईसीयू के बाहर साले ने सर्राफा कारोबारी को चाकू मारा, आरोपी हिरासत में
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा Published by: प्रिया वर्मा Updated Thu, 12 Nov 2026 03:10 PM IST
सार
पारिवारिक विवाद के चलते भारत विकास परिषद अस्पताल में सर्राफा कारोबारी की उनके ही साले ने चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात अस्पताल की दूसरी मंजिल पर ICU के बाहर हुई, जहां कारोबारी अपनी बीमार सास से मिलने पहुंचे थे।
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विस्तार
भारत विकास परिषद अस्पताल में गुरुवार को एक सर्राफा कारोबारी की चाकू से प्रहार कर हत्या कर दी गई। यह सनसनीखेज वारदात अस्पताल की दूसरी मंजिल पर स्थित आईसीयू के ठीक बाहर घटी। घटना के बाद अस्पताल परिसर में उपस्थित लोगों के बीच हड़कंप मच गया। मृतक कारोबारी की पहचान मौलिक जैन के रूप में हुई है। पारिवारिक विवाद के चलते सर्राफा कारोबारी के अपने ही साले ने उन पर धारदार चाकू से हमला कर इस दुखद घटना को अंजाम दिया।
अस्पताल परिसर के भीतर बढ़ा पारिवारिक विवाद
प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्राफा व्यापारी मौलिक जैन अपनी बीमार सास से मिलने के लिए भारत विकास परिषद अस्पताल पहुंचे थे। उनकी सास काफी समय से अस्पताल में भर्ती थीं और उनका उपचार चल रहा था। इसी दौरान अस्पताल में पहले से मौजूद उनके साले के साथ किसी पारिवारिक मामले को लेकर बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि साले ने आपा खो दिया और मौलिक जैन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले में अत्यधिक गंभीर चोटें लगने के कारण कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई।
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पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और जांच शुरू की
अस्पताल के सेकंड फ्लोर पर हुई इस गंभीर वारदात की जानकारी मिलते ही दादाबाड़ी थाना पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने बिना कोई देरी किए त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी साले को मौके पर ही पकड़कर हिरासत में ले लिया। इसके पश्चात पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को संभाला और मृतक सर्राफा व्यापारी मौलिक जैन के शव को कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया। दादाबाड़ी थाना पुलिस अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गहनता से जांच-पड़ताल कर रही है।
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अस्पताल परिसर के भीतर बढ़ा पारिवारिक विवाद
प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्राफा व्यापारी मौलिक जैन अपनी बीमार सास से मिलने के लिए भारत विकास परिषद अस्पताल पहुंचे थे। उनकी सास काफी समय से अस्पताल में भर्ती थीं और उनका उपचार चल रहा था। इसी दौरान अस्पताल में पहले से मौजूद उनके साले के साथ किसी पारिवारिक मामले को लेकर बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि साले ने आपा खो दिया और मौलिक जैन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले में अत्यधिक गंभीर चोटें लगने के कारण कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई।
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पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और जांच शुरू की
अस्पताल के सेकंड फ्लोर पर हुई इस गंभीर वारदात की जानकारी मिलते ही दादाबाड़ी थाना पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने बिना कोई देरी किए त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी साले को मौके पर ही पकड़कर हिरासत में ले लिया। इसके पश्चात पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को संभाला और मृतक सर्राफा व्यापारी मौलिक जैन के शव को कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया। दादाबाड़ी थाना पुलिस अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गहनता से जांच-पड़ताल कर रही है।