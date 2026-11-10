पाकिस्तान के हैंडलरों के इशारे पर मोहाली-चंडीगढ़ में फैला रहे थे नशे का जाल, चार गिरफ्तार

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पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों के इशारे पर ड्रोन के जरिये सीमा पार से हेरोइन मंगवाकर मोहाली, चंडीगढ़ और ट्राइसिटी में सप्लाई करने वाले गिरोह का मोहाली पुलिस ने पर्दाफाश किया है। सीआईए स्टाफ खरड़ की टीम ने गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पांच अवैध पिस्तौल, 100 ग्राम हेरोइन, एक लाख रुपये की ड्रग मनी और एक क्रेटा कार बरामद की है। पुलिस की शुरुआती जांच में आरोपियों के पाकिस्तान आधारित हैंडलरों के संपर्क में होने की बात सामने आई है।

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