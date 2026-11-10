पंजाब में पाकिस्तान के तार: ड्रोन से आते थे हेरोइन और हथियार, जिगाना पिस्टल बरामद; चार 'गद्दार' गिरफ्तार

कार से करते थे नशा और हथियार की सप्लाई

एसएसपी वरुण शर्मा ने बताया कि सात नवंबर को सीआईए स्टाफ की टीम खरड़ इलाके में गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि फिरोजपुर जिले से संबंधित चार युवक नशे और अवैध हथियारों की तस्करी करते हैं। आरोपी क्रेटा कार में सवार होकर मोहाली के अलग-अलग इलाकों में नशा और हथियार सप्लाई करने आते हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों को गिरफ्तार कर लिया।