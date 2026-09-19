पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किसान मेले का आयोजन

{"_id":"6aae2d36399a0db131097bbb","slug":"video-chamoli-dhunarghats-famous-pedas-are-made-from-village-milk-people-travel-from-far-and-wide-for-their-taste-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"चमोली: गांव के दूध से तैयार होते हैं धुनारघाट के मशहूर पेड़े, स्वाद के लिए दूर-दूर से पहुंचते हैं लोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}