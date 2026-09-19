Ludhiana News: नहर के पास अज्ञात युवती का खून से सना शव मिला, हत्या की आशंका

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संवाद न्यूज एजेंसीलुधियाना। ललतों नहर के पास करीब तीस साल की एक अज्ञात युवती का रक्तरंजित शव मिला है। मृतका की गर्दन और पेट पर नुकीले हथियार से वार के गहरे निशान थे। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है और मामले की जांच शुरू कर दी है।एक राहगीर ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस के आलाधिकारी और थाना सदर की पुलिस मौके पर पहुंची। आशंका है कि आरोपियों ने युवती की हत्या कहीं और करके पहचान छिपाने के लिए शव नहर किनारे फेंका होगा। शुरुआती जांच में पता चला कि हमलावरों ने गर्दन और पेट पर जानलेवा हमले किए। ज्यादा खून बहने से युवती की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है। इसे पूरी साजिश के साथ अंजाम दिया गया माना जा रहा है।शिनाख्त के प्रयासमृतका के पास से पहचान संबंधी कोई सामान या दस्तावेज नहीं मिला। उसकी दाईं बाजू पर अंग्रेजी में मनी लिखा है और बाईं बांह पर तीन सितारे गुदे हैं। पुलिस इन्हीं विशिष्ट टैटू को शिनाख्त का मुख्य जरिये मानकर जांच आगे बढ़ा रही है। शव को 72 घंटे के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और आसपास के थानों को जानकारी दी गई है। हाल में दर्ज गुमशुदगी की शिकायत और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी खंगाली जा रही हैं।