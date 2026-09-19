Ludhiana News: चार सौ रुपये के विवाद में कैफे मालिक पर हमला

लुधियाना। मॉडल टाउन इलाके में चार सौ रुपये के पुराने लेनदेन को लेकर एक पान कैफे मालिक पर कातिलाना हमला किया गया है। हमलावरों ने कैफे के अंदर घुसकर मालिक की बेरहमी से पिटाई की जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।पीड़ित कृष्ण लाल को सिर में गहरे घाव हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों को उनके सिर पर सात टांके लगाने पड़े। घटना की सूचना मिलते ही थाना मॉडल टाउन की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कृष्ण लाल के अनुसार, हमलावर उनके पुराने ग्राहक हैं और पास ही रहते हैं। घटना के समय कैफे बंद था और हमलावर सिगरेट मांगने आए थे। कृष्ण लाल ने जब पिछले चार महीनों से लंबित चार सौ रुपये का बकाया मांगा, तो हमलावर भड़क गए। उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी और कहासुनी हिंसक हो गई। आरोपियों ने कैफे का दरवाजा तोड़ दिया और भीतर घुसकर कृष्ण लाल पर हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में चार पुरुषों और एक महिला सहित पांच लोग मालिक को पीटते हुए दिख रहे हैं। हमलावर घायल कृष्ण लाल को जबरन दुकान से बाहर खींचने का प्रयास भी करते दिखे।