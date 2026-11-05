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जालंधर में खोखों पर कार्रवाई के दौरान पथराव, महिला समेत 2 हिरासत में

Thu, 05 Nov 2026 07:35 PM IST
पवन कुमार
Pawan Kumar पवन कुमार
Updated Thu, 05 Nov 2026 07:35 PM IST
Stone-pelting during action against kiosks in Jalandhar; 2 people, including a woman, taken into custody
जालंधर की भगत सिंह कॉलोनी में अवैध रूप से बनाए गए खोखों को हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कार्रवाई के दौरान उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब जेसीबी से खोखे हटाने का काम शुरू होते ही कुछ लोगों ने कथित तौर पर ईंट-पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इसके बाद इलाके के निवासियों और विरोध कर रहे लोगों के बीच भी पथराव और हाथापाई शुरू हो गई। घटना में दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। जेसीबी देखते ही शुरू हुआ विरोध, दोनों तरफ से पथराव जानकारी के अनुसार, नगर निगम की टीम भगत सिंह कॉलोनी में अवैध रूप से बने खोखों को हटाने पहुंची थी। जैसे ही कर्मचारियों ने जेसीबी की मदद से कार्रवाई शुरू की, वहां मौजूद कुछ प्रवासियों ने विरोध जताते हुए ईंट-पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। आरोप है कि इस दौरान इलाके के निवासियों को भी निशाना बनाया गया। इसके जवाब में स्थानीय लोगों ने भी पथराव किया। देखते ही देखते मौके पर अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बन गया। घटना की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें दोनों पक्षों के बीच हाथापाई और पथराव होता दिखाई दे रहा है। एक वीडियो में गुस्साए लोग एक व्यक्ति को पकड़कर उसकी पिटाई करते नजर आ रहे हैं, जबकि एक महिला पर भी पत्थर फेंकने के आरोप हैं। घटना की सूचना मिलते ही थाना नंबर-1 की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एक महिला और दो लोगों को हिरासत में लेने की बात कही है, जिनमें खोखे का मालिक भी शामिल बताया जा रहा है। थाना प्रभारी के अनुसार, नगर निगम की टीम ने मौके पर दो खोखों को हटाने की कार्रवाई की थी। विरोध के दौरान पथराव की घटना हुई है। पुलिस का कहना है कि संबंधित लोगों के बयान दर्ज कर मामले में बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि नगर निगम की टीम ने बिना पूर्व नोटिस दिए कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं, स्थानीय निवासियों का कहना है कि इलाके में अवैध कब्जों और झुग्गियों की शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। कुछ लोगों ने ललित नामक व्यक्ति और उसके परिवार को लेकर भी आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। भारी विरोध और हंगामे के बावजूद नगर निगम की टीम ने कार्रवाई जारी रखी और मौके पर बने अवैध खोखों को हटाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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