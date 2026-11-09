Jalandhar News: बेटी-दामाद को अगवा करने के आरोप में पिता समेत पांच नामजद

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होशियारपुर। थाना माहिलपुर पुलिस ने बेटी और उसके पति को अगवा करने के आरोप में पांच लोगों पर मामला दर्ज किया है। इनमें बेटी का पिता भी शामिल है।

शिकायतकर्ता सोनू ने बताया कि 21 अक्तूबर को उसके पिता रहमत अली, लियाकत अली, जतुन, मीर अली और मन्नू आए। उनके साथ दो-तीन अज्ञात व्यक्ति भी थे। उन्होंने सोनू और पति मरीद अली को जबरन कार में डाला। इसके बाद उन्हें जम्मू-कश्मीर ले जाकर बंधक बना लिया गया। मरीद अली 18 अक्तूबर को अपने चाचा ससुर रोशनदीन के घर देहलरों आया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पांच नामजद और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

संवाद न्यूज एजेंसी