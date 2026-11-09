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Jalandhar News: दुकानदार पर गोली चलाने वाले दो आरोपी एक पिस्ताैल, चार कारतूस समेत काबू

Mon, 09 Nov 2026 05:45 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Mon, 09 Nov 2026 05:45 PM IST
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Two accused who fired at a shopkeeper apprehended along with one pistol and four cartridges
थाना प्रभारी रमनदीप कौर पुलिस टीम और गिरफ्तार कथित आरोपियों के साथ।
संवाद न्यूज एजेंसी
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होशियारपुर। माहिलपुर पुलिस ने दुकानदार पर गोली चलाने के मामले में दो कथित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी से पिस्तौल और चार कारतूस बरामद हुए हैं। थाना प्रभारी रमनदीप कौर ने बताया कि संदीप कुमार मलिक के निर्देश पर अभियान चल रहा है।

18 सितंबर को माहिलपुर के शहीदां रोड पर जसवीर चंद को गोली मारी गई थी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। डीएसपी भारत भूषण के निर्देश पर जांच के लिए विशेष टीम बनी थी। जांच के बाद मनजोत सिंह उर्फ जोता (बिहाला) और साहिल उर्फ शैली (जटपुर) को गिरफ्तार किया गया। मनजोत सिंह से पिस्तौल और चार कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड लिया जाएगा। उनसे पूछताछ के दौरान मामले में और खुलासे होने की संभावना है।
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फोटो कैप्शन: थाना प्रभारी रमनदीप कौर पुलिस टीम और गिरफ्तार कथित आरोपियों के साथ।
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