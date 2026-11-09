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पीसीएस परीक्षा विवाद: स्पीकर संधवां ने भाजपा से मांगे सबूत

Mon, 09 Nov 2026 06:24 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Mon, 09 Nov 2026 06:24 PM IST
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PCS Exam Controversy: Speaker Sandhwan Asked BJP to Provide Evidence
बोले - परीक्षा पास न होना पेपर लीक का सबूत नहीं
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदकोट। पंजाब में पीसीएस परीक्षा के पेपर को लेकर विवाद गहरा गया है। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने भाजपा नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है।
संधवां ने कहा कि किसी विद्यार्थी का परीक्षा में सफल न होना पेपर लीक का प्रमाण नहीं हो सकता। यह बयान भाजपा नेता तरुण चुघ के दावे के बाद आया। चुघ ने परीक्षार्थियों की सीबीआई जांच की मांग केंद्रीय गृह मंत्री तक पहुंचाई थी। स्पीकर ने कोटकपूरा के एक युवक का उदाहरण दिया। उस युवक ने पीसीएस की यह परीक्षा पास की है। वह इससे पहले भी सात सरकारी नौकरियों से संबंधित परीक्षाएं पास कर चुका है।
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आरोपों पर स्पीकर का स्पष्टीकरण
कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि युवाओं की मेहनत और योग्यता को देखते हुए बिना ठोस तथ्यों के परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठाना उचित नहीं है। उन्होंने भाजपा नेता के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। स्पीकर ने कहा कि असफल रहने वाले किसी उम्मीदवार के आधार पर पेपर लीक का दावा नहीं कर सकते। पेपर लीक जैसे गंभीर आरोपों को साबित करने के लिए ठोस सबूत जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं की उपलब्धियों को राजनीतिक विवाद का विषय बनाने के बजाय उनकी मेहनत का सम्मान किया जाना चाहिए।
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