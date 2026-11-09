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Jalandhar News: संरक्षित पशुओं से भरा ट्रक पकड़ा, दो की मौत, चालक फरार

Mon, 09 Nov 2026 06:48 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Mon, 09 Nov 2026 06:48 PM IST
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A truck loaded with protected animals seized, two dead, driver absconding
संवाद न्यूज एजेंसी
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पठानकोट। पठानकोट के मलकपुर चौक के निकट गोरक्षा दल के सदस्यों ने संरक्षित पशुओं से भरे एक ट्रक को पकड़ा। ट्रक में कुल 18 पशु ठूंस-ठूंसकर और क्रूरतापूर्वक बांधे गए थे। इनमें से 2 पशुओं की मौत हो चुकी थी, जबकि अन्य पशुओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

ट्रक चालक मौके पर ही वाहन छोड़कर फरार हो गया। गोरक्षा दल के सदस्य प्रिंस कुमार को जम्मू-कश्मीर की तरफ पशु तस्करी की सूचना मिली थी। इसके बाद उन्होंने संदिग्ध ट्रक का पीछा किया। मलकपुर चौक के पास उसे रोककर तलाशी ली गई। घटना के बाद गोरक्षा दल ने ट्रक सहित पशुओं को थाना नरोट जैमल सिंह पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फरार चालक की तलाश की जा रही है।
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