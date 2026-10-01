{"_id":"6abe4ca5762d1a759a06d7b9","slug":"video-lord-valmikis-manifestation-day-on-october-24-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"24 अक्तूबर को भगवान वाल्मीकि का प्रकट उत्सव, जालंधर में सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक तक होंगे पुख्ता इंतजाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव के अवसर पर 24 अक्टूबर को होने वाली शोभायात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पंजाब के बागवानी एवं रक्षा सेवा कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत, पंजाब सफाई कर्मचारी एसोसिएशन के चेयरमैन चंदन ग्रेवाल, डिप्टी कमिश्नर वरजीत वालिया और पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह ने विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि शोभायात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। ट्रैफिक डायवर्जन, पार्किंग, शोभायात्रा के रूट, साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को समय से पहले पूरा करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए हैं। मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव को पूरे धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने लोगों से भगवान वाल्मीकि जी की शिक्षाओं और दिखाए मार्ग पर चलकर समानता आधारित समाज के निर्माण में योगदान देने की अपील की। बैठक में धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा दिए गए सुझावों को भी गंभीरता से लेते हुए उन्हें लागू करने का भरोसा दिया गया।

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