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टिप्पर और कार में जोरदार टक्कर: सड़क पर धधकते वाहनों में फंसा युवक, जिंदा जलकर हुई मौत

Thu, 01 Oct 2026 04:40 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: शाहिल शर्मा Updated Thu, 01 Oct 2026 04:40 PM IST
सार

स्कॉर्पियो में फंसे 25 वर्षीय युवक गुरिंदर सिंह की जिंदा जलने से मौत हो गई। हादसे के बाद टिप्पर चालक मौके से फरार हो गया। 
 

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Young man burned to death on Road in Amritsar
युवक की जिंदा जलने से मौत - फोटो : संवाद

विस्तार
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अमृतसर-तरनतारन बाईपास पर मानांवाला के पास गुरुवार को स्कॉर्पियो और तारकोल से भरे टिप्पर की टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। स्कॉर्पियो में फंसे 25 वर्षीय युवक गुरिंदर सिंह की जिंदा जलने से मौत हो गई। हादसे के बाद टिप्पर चालक मौके से फरार हो गया। 
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गोइंदवाल साहिब, जिला तरनतारन निवासी गुरिंदर सिंह घरों में पीवीसी फिटिंग का काम करता था। वह सामान खरीदने के लिए स्कॉर्पियो से अमृतसर जा रहा था। मानांवाला के पास स्कॉर्पियो आगे चल रहे टिप्पर से टकरा गई। टक्कर के तुरंत बाद वाहनों में आग लग गई और गुरिंदर स्कॉर्पियो में फंस गया। आग इतनी तेज थी कि उसे बाहर निकालने का मौका नहीं मिल सका।
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 एक घंटे तक मदद का इंतजार, स्थानीय लोगों में रोष 
आग लगने के बाद राहगीरों, ढाबा संचालकों और पुलिसकर्मियों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की। मोटरों, पानी की पाइपों और कीटनाशक स्प्रे वाली टंकियों से पानी डाला गया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 45 मिनट से एक घंटे तक दमकल की गाड़ी नहीं पहुंची। पुलिस के अनुसार, अमृतसर की दमकल गाड़ी खराब होने के कारण तरनतारन से दमकल वाहन बुलाना पड़ा। पुलिस अधिकारी हरजीत सिंह ने बताया कि शव कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। टिप्पर चालक की तलाश की जा रही है। 
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