{"_id":"6abe52cda3d4c728510542a8","slug":"video-jaito-police-arrested-five-members-of-a-gang-along-with-sharp-edged-weapons-while-they-were-plotting-a-robbery-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"जैतो पुलिस ने लूटपाट की योजना बनाते गिरोह के पांच सदस्यों को तेजधार हथियारों सहित किया गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जैतो थाना पुलिस ने लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने की तैयारी कर रहे पांच आरोपियों को तेजधार हथियारों सहित गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान जैतो निवासी जसी संधू, राज, कुलदीप सिंह, युवराज बाजाखाना और छोटू के रूप में हुई है। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, एसएसपी गुरबंस सिंह बैंस के दिशा-निर्देशों पर समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एएसआई शमशेर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त कर रही थी। इसी दौरान दालां मंडी के गेट के पास पुलिस को सूचना मिली कि पांचों आरोपी कोटकपूरा रोड स्थित एक सुनसान ईंट भट्ठे पर बैठे हैं और किसी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने भट्ठे पर छापेमारी कर पांचों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से एक खंडा, एक कापा, लोहे की पाइप, एक टोका और एक दातर बरामद हुआ। डीएसपी इकबाल सिंह संधू ने बताया कि आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड लिया जाएगा। रिमांड के दौरान उनसे पिछली वारदातों के संबंध में पूछताछ की जाएगी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं।

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