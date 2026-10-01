Chd-Pb Big News: होशियारपुर में स्कूल बस पलटी, गुरादासपुर में अंतरराज्यीय हथियार गिरोह का भंडाफोड़

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होशियारपुर-दसूहा मार्ग पर गांव भीखोवाल के पास गांव मुरादपुर में स्कूल बस पलट गई। हादसे में दो-तीन बच्चों को मामूली चोटें आईं। पंजाब सरकार ने जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (शोध) एक्ट 2026 से संबंधित संशोधनों पर सहमति बनाने के लिए पंजाब सरकार ने सात सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस संबंध में जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब को पत्र लिखकर जानकारी दी गई है। वहीं धीरेंद्र शास्त्री के विवादित बयान पर विवाद के बाद दिए गए स्पष्टीकरण पर शाही इमाम ने संतोष जताया है। गुरदासपुर पुलिस ने हथियारों की तस्करी करने वाले एक अंतर-राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे सात पिस्तौल (एक ग्लॉक और छह .30 कैलिबर) और आठ मैगजीन बरामद की हैं।