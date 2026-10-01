इस्तीफा देने के बाद वड़िंग दिल्ली रवाना: X प्रोफाइल में बदला बायो,  कहा- सब सवालों के दूंगा जवाब

#WATCH | Chandigarh: Punjab Congress President and MP Amarinder Singh Raja Warring says, "I am leaving for Delhi at the moment, and then I will certainly sit down and talk with all of you. I know you have many questions. I feel that by tomorrow, I will have greater clarity on… pic.twitter.com/eKec2dhEC5 विज्ञापन October 1, 2026

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मुझे पता है कि आपके कई सवाल हैं। मुझे लगता है कि कल तक उन सभी सवालों पर मुझे और अधिक स्पष्टता हो जाएगी, जिससे बाद मैं आपके माध्यम से पंजाब की जनता तक अपना संदेश पहुचा सकूं।वहीं, राजा वड़िंग ने अपने एक्स अकाउंट पर अपना बायो बदल दिया है। बायो में पूर्व पीपीसीसी अध्यक्ष लिखा हुआ है। इससे प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। बता दें कि पार्टी अगले विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में अंदरूनी मतभेदों से जूझ रही है। पार्टी के अंदर कई धड़े हैं जो ज्यादा अहमियत चाहते हैं। अमरिंदर सिंह वड़िंग को भी पार्टी के कुछ हिस्सों से चुनावी प्रदर्शन और उनके नेतृत्व को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा है।