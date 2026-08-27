फाजिल्का में सरकारी मुलाजिमों की हड़ताल, सभी दफ्तर बंद, लोग परेशान

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फाजिल्का में सरकारी मुलाजिमों की हड़ताल के चलते वीरवार को विभिन्न सरकारी विभागों के दफ्तर बंद रहे। दफ्तरों में कामकाज ठप रहने से अपने जरूरी कार्यों के लिए पहुंचे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोग दूर-दराज के इलाकों से सरकारी काम करवाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन हड़ताल के कारण उन्हें बिना काम करवाए ही वापस लौटना पड़ा। लोगों का कहना था कि सरकारी दफ्तर बंद होने से उनके जरूरी काम प्रभावित हुए हैं।

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