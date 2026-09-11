बकरियां चराने गए शख्स की हत्या: पिकअप में आए थे हमलावर, लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा; अस्पताल ले जाते समय मौत
वारदात के बाद आरोपी बकरियों को पिकअप में लादकर फरार हो गए। हमले में गंभीर रूप से घायल शख्स की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई।
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बाघापुराना थाना क्षेत्र के गांव हरिए वाला में गुरुवार शाम को सनसनीखेज वारदात सामने आई। गांव के पास बकरियां चरा रहे 42 वर्षीय गुरप्रीत सिंह पर पिकअप (छोटा हाथी) सवार 4-5 अज्ञात बदमाशों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल गुरप्रीत सिंह को परिजन इलाज के लिए गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल अस्पताल, फरीदकोट लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
बकरियों को पिकअप में डालकर हुए फरार
वारदात के बाद आरोपी उसकी बकरियों को पिकअप में लादकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार, गांव हरिए वाला निवासी गुरप्रीत सिंह पुत्र बहादुर सिंह रोजाना की तरह गुरुवार शाम 5 बजे के करीब गांव के पास बकरियां चरा रहा था। इसी दौरान एक पिकअप में सवार 4-5 अज्ञात व्यक्ति वहां पहुंचे और गुरप्रीत सिंह पर अचानक हमला कर दिया।
आरोपियों ने उसे लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा। गंभीर चोट लगने से वह जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। इसके बाद आरोपी उसकी बकरियों को पिकअप में लादकर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोगों और परिजनों ने गुरप्रीत सिंह को गंभीर हालत में गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल अस्पताल, फरीदकोट पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।
अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात की सूचना मिलने के बाद थाना बाघापुराना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपियों की पहचान के लिए आसपास के रास्तों और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।
थाना बाघापुराना के एसएचओ जनक राज ने बताया कि गुरप्रीत सिंह की हत्या के मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच कर रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।