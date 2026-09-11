फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Sukhbir Badal appears before the SIT in Chandigarh

बहबल कलां गोलीकांड: आज सुखबीर बादल की एसआईटी के समक्ष पेशी, चंडीगढ़ में होंगे तलब

Fri, 11 Sep 2026 12:07 PM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Fri, 11 Sep 2026 12:07 PM IST
सार

एसआईटी की जांच में तत्कालीन सरकार और पुलिस प्रशासन की भूमिका से जुड़े सवाल अहम माने जा रहे हैं, इसलिए सुखबीर बादल की भूमिका जांच के निशाने पर है।  

विज्ञापन
Sukhbir Badal appears before the SIT in Chandigarh
सुखबीर सिंह बादल - फोटो : ANI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने बहबल कलां गोलीकांड मामले में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को दोबारा आज पूछताछ के लिए तलब किया है।  एसआईटी ने इससे पहले 20 जुलाई को भी सुखबीर बादल से पूछताछ की थी। अब जांच टीम ने उन्हें फिर सवाल-जवाब के लिए बुलाया है। 
विज्ञापन


यह 2015 के गोलीकांड की जांच का एक अहम पड़ाव माना जा रहा है।  वर्ष 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटनाओं के विरोध में बहबल कलां में चल रहे धरने के दौरान पुलिस फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई थी। इसी दौरान कोटकपूरा में भी पुलिस कार्रवाई हुई थी। उस समय सुखबीर सिंह बादल पंजाब के उपमुख्यमंत्री और गृह विभाग के प्रभारी थे। 
विज्ञापन


एसआईटी की जांच में तत्कालीन सरकार और पुलिस प्रशासन की भूमिका से जुड़े सवाल अहम माने जा रहे हैं, इसलिए सुखबीर बादल की भूमिका जांच के निशाने पर है।  शिरोमणि अकाली दल ने इस घटनाक्रम पर पलटवार किया है। पार्टी का आरोप है कि मामले की जांच को राजनीतिक बदले की कार्रवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अकाली दल ने सवाल उठाया है कि इतने वर्षों बाद भी यह मामला निर्णायक नतीजे तक क्यों नहीं पहुंच पाया है। जांच आगे कैसे बढ़ती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed