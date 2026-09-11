अमृतसर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी की मौत: स्कूटी ने मारी जोरदार टक्कर, सामने आई सीसीटीवी फुटेज

अमृतसर में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान एक तेज रफ्तार स्कूटी ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई।

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