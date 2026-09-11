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फरीदकोट में सीआईए स्टाफ की बड़ी कार्रवाई: 12 किलो से अधिक हेरोइन की बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

Fri, 11 Sep 2026 10:55 AM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट Published by: शाहिल शर्मा Updated Fri, 11 Sep 2026 10:55 AM IST
सार

बाइक पर दो युवक 12 किलो से अधिक हेरोइन लेकर जा रहे थे। पुलिस का नाका देखकर दोनों घबराकर भागने लगे। इस दौरान सीआईए स्टाफ ने उन्हें दबोच लिया। 

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Two accused arrested with 12 kg of heroin
12 किलो हेरोइन बरामद - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार
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फरीदकोट में सीआईए स्टाफ ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 किलो 221 ग्राम हेरोइन के साथ बाइक सवार दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान गांव करमूंवाला, जिला तरनतारन निवासी सुदागर सिंह उर्फ घुल्ला और कवलजीत खान उर्फ कम्मू के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ थाना सदर फरीदकोट में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। 
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गांव चंदबाजा के पास पुलिस ने की थी नाकाबंदी
पुलिस के अनुसार, एसएसपी गुरबंस सिंह बैंस के दिशा-निर्देशों पर सीआईए स्टाफ प्रभारी एसआई हाकम सिंह के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने गरुवार रात अमृतसर-बठिंडा नेशनल हाईवे-54 पर गांव चंदबाजा के पास नाकाबंदी की हुई थी। 
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इस दौरान तलवंडी की तरफ से तेज रफ्तार बाइक पर आए दोनों युवकों ने पुलिस को देखकर बाइक पीछे मोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें काबू कर लिया। तलाशी के दौरान कवलजीत खान के कंधे पर लटके किट बैग से छह पैकेट हेरोइन बरामद हुई। मौके पर पहुंचे डीएसपी (डी) अवतार सिंह राजपाल की निगरानी में कार्रवाई की गई। पुलिस ने हेरोइन और बाइक कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
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