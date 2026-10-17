सीएचसी बीनेवाल में निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन

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सीएचसी बीनेवाल में रोरोटरी आई बैंक एंड कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन सोसाइटी द्वारा मुफ्त नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 340 मरीजों की जांच की गई। वहीं, 220 मरीजों को मुफ्त चश्मे दिए गए। 77 मरीजों के आंखों के ऑपरेशन होंगे

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