जालंधर में अग्निवीर भर्ती रैली: इस दिन से होगी शुरू, छह हजार से अधिक युवाओं के भाग लेेने की उम्मीद

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इस भर्ती रैली में पंजाब के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की पात्र महिला अभ्यर्थियों को भी भारतीय सेना में भर्ती होने का अवसर मिलेगा। इसके माध्यम से युवतियां सेना में अपना करियर बनाकर देश की सेवा कर सकेंगी। भर्ती प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता और उपयुक्तता का आकलन किया जाएगा। इसमें 1.6 किलोमीटर की दौड़, बीम टेस्ट और निर्धारित शारीरिक मापदंडों के तहत लंबाई, वजन सहित अन्य आवश्यक मानकों की जांच की जाएगी।शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल होने वाले अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण भी किया जाएगा, ताकि भारतीय सेना में भर्ती के लिए उनकी चिकित्सकीय योग्यता सुनिश्चित की जा सके। भारतीय सेना के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया निर्धारित नीतियों और पात्रता मानदंडों के तहत निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक भर्ती अधिसूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें और रैली में शामिल होने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर आएं।सेना ने अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को दलालों तथा ऐसे असामाजिक तत्वों से सावधान रहने की अपील की है, जो पैसे लेकर भर्ती करवाने या चयन की गारंटी देने का दावा करते हैं। सेना में चयन पूरी तरह योग्यता और निर्धारित मानदंडों के आधार पर होता है। किसी भी व्यक्ति या एजेंट को चयन के लिए पैसे न दें। यदि कोई भर्ती में सहायता या चयन का झूठा आश्वासन देकर पैसे मांगता है, तो इसकी सूचना तुरंत भर्ती अधिकारियों को दें। भर्ती रैली में शामिल होने वाले उम्मीदवार दस्तावेजों से संबंधित आवश्यक जानकारी के लिए जारी सूचना में दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते सभी दस्तावेज तैयार रखें और भर्ती प्रक्रिया के लिए निर्धारित निर्देशों का पालन करें।