बठिंडा के परसरामनगर दशहरा ग्राउंड में धूमधाम से मनाया दशहरा, रावण-कुंभकरण और मेघनाद के पुतले जलाए

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शहर के परसरामनगर स्थित दशहरा ग्राउंड में पूर्व पार्षद विजय कुमार की अगुवाई में दशहरा पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान रावण, मेघनाद और कुंभकरण के पुतलों के अलावा एक अन्य पुतले का भी दहन किया गया। दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। पुतला दहन के साथ ही लोगों ने इस पर्व का संदेश याद किया। आयोजन के दौरान क्षेत्र में उत्सव का माहौल देखने को मिला और लोगों ने मिलकर दशहरे की खुशियां साझा कीं।

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