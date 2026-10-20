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बरनाला में धूमधाम से मनाया दशहरा, रावण-कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन
शहर में दशहरे का पावन पर्व श्री गणेश ड्रामाटिक क्लब और भारतीय महावीर दल के सहयोग से धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर के प्रमुख बाजारों से भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दशहरा मेले में बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए और पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल देखने को मिला।
समारोह के दौरान रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले स्थापित किए गए। इसके बाद भगवान श्रीराम के स्वरूप ने पुतलों को अग्नि भेंट कर उनका दहन किया। इस दौरान लोगों ने बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरा पर्व को उत्साह के साथ मनाया।
दशहरा पर्व हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने तथा बुराइयों का त्याग करने की प्रेरणा देता है। समारोह के माध्यम से भगवान श्रीराम के आदर्शों और अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश दिया गया। शहरवासियों ने मिलकर पर्व की खुशियां साझा कीं और आयोजन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
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