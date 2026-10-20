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चंडीगढ़ के सेक्टर-17 में दशहरे के उपलक्ष्य में लगा वाहनों का लंबा जाम, राहगीरों को हुई परेशानी
चंडीगढ़ के सेक्टर-17 में दशहरे के उपलक्ष्य में वाहनों की भारी भीड़ के चलते लंबा जाम देखने को मिला। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगने से राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम के कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लगा।
दशहरे के अवसर पर लोगों की आवाजाही बढ़ने के चलते यातायात प्रभावित रहा। जाम में फंसे वाहन चालकों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। ऐसे में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए उचित प्रबंधन की आवश्यकता महसूस हुई।
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