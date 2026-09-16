{"_id":"6aaa5213075781488008df54","slug":"video-advocate-ravinder-sampla-has-filed-a-pil-in-the-high-court-regarding-the-gulzar-singh-suicide-case-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुलजार सिंह सुसाइड के मामले में एडवोकेट रविंदर सांपला ने हाईकोर्ट में दायर की पीआईएल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुलजार सिंह सुसाइड के मामले में एडवोकेट रविंदर सांपला ने हाईकोर्ट में दायर की पीआईएल

Nivedita

Updated Wed, 16 Sep 2026 01:53 PM IST Updated Wed, 16 Sep 2026 01:53 PM IST







Link Copied



गुलजार सिंह सुसाइड केस में एडवोकेट शिरोमणि अकाली दल के एससी विंग के ऑफिस इंचार्ज और एससी विंग के मुख्य प्रवक्ता रविंदर सांपला ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। ... और पढ़ें

विज्ञापन