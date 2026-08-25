पंजाब मिशन 2027: नई टीम के साथ BJP की तैयारी, अकाली गठबंधन पर भी नजर

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पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूत करने और नए सियासी समीकरण साधने की कवायद तेज कर दी है। नई संगठनात्मक टीम के साथ भाजपा पुराने नेताओं के अनुभव और युवा कार्यकर्ताओं के जोश को जोड़कर प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी हाईकमान ने हाल ही में मालवा क्षेत्र से जुड़े जट सिख नेता केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा की कमान सौंपी है। ढिल्लों पहले कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं और वर्ष 2022 के बाद भाजपा में शामिल हुए थे। मालवा पंजाब की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है और यहां के चुनावी रुझान अक्सर सत्ता के समीकरणों को प्रभावित करते हैं।







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