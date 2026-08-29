चंडीगढ़ में हादसा: हाईकोर्ट पूल की कार और फॉर्च्यूनर टकाराई, रेड लाइट जंप करने के चलते हुई भिड़ंत

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हादसा सुबह 11:30 बजे करीब उस समय हुआ जब हाईकोर्ट पूल से अटैच सफेद रंग की कैमरी कार पेट्रोल पंप से तेल डलवाकर हाईकोर्ट की ओर जा रही थी। इसी दौरान चंडीगढ़ के पुराने सचिवालय की तरफ से काले रंग की पंजाब नंबर की फॉर्च्यूनर कार कार्मल स्कूल की ओर आ रही थी।जैसे ही दोनों कारें स्कूल के पास लाइट प्वाइंट को क्रॉस करने लगी तो अचानक एक दूसरे की कार को देख दोनों वाहन चालक घबरा गए। फॉर्च्यूनर कार डिवाइडर पर चढ़ते हुए कार्मल स्कूल की बाउंड्री वॉल से जा टकराई। वही कैमरी कार ने फॉर्च्यूनर गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची सेक्टर 3 थाना पुलिस ने दोनों कार सवार चालकों के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।