{"_id":"6af1cdbb62a786d7d1071be5","slug":"haryana-s-air-quality-deteriorates-on-diwali-with-bahadurgarh-s-aqi-reaching-389-several-cities-crossing-300-2026-11-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"हरियाणा में दीपावली पर बिगड़ी हवा, बहादुरगढ़ का AQI 389; कई शहरों में 300 पार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दीपावली पर हरियाणा में आतिशबाजी और पटाखों का धुआं हवा में घुल गया। प्रदेश के कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 के पार पहुंच गया। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंचने से लोगों की सांसों पर संकट गहरा गया। बहादुरगढ़ में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 389, रोहतक में 379 और भिवानी में 377 दर्ज किया गया। वहीं पंचगांव में 357, सिरसा और चरखी दादरी में 363-363 एक्यूआई रहा।दीपावली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक दो घंटे सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति थीl यह सुबह 7.45 बजे तक के आंकड़ें हैंl देश के प्रदूषित शहरों की सूची में भी हरियाणा के शहरों की स्थिति चिंताजनक रही। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा 400 एक्यूआई के साथ देश में सबसे प्रदूषित रहा। मंडी गोबिंदगढ़ और बहादुरगढ़ 389 के स्तर के साथ दूसरे स्थान पर हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मानकों के अनुसार, 301 से 400 तक एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में आता है। इस स्तर पर लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। अस्थमा, हृदय और फेफड़ों के मरीजों पर इसका असर अधिक पड़ता है। वहीं 401 से 500 तक एक्यूआई गंभीर श्रेणी में आता है, जिसमें स्वस्थ लोगों को भी सांस लेने में परेशानी हो सकती है। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है।

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