एचएसएससी का परीक्षा कैलेंडर जल्द: चेयरमैन हिम्मत सिंह की पोस्ट, अभ्यर्थियों ने पूछा- आखिर कब आएगा यह 'जल्द'

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इसमें सीईटी ग्रुप-डी, सीईटी स्टेज-2 की परीक्षाओं और आगामी नए पदों के लिए जारी होने वाले विज्ञापनों की जानकारी दी जाएगी। अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने अभ्यर्थियों से पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी तैयारी जारी रखने का आग्रह किया है। उन्होंने किसी भी नई जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहने को कहा है।वहीं हिम्मत सिंह के पोस्ट पर अभ्यर्थियों ने खूब खरी-खरी सुनाई है। अभ्यर्थी हिमांक ने पोस्ट किया है कि साहब बच्चों से दिवाली पर मजे मत लो...। एक अन्य अभ्यर्थी दीपक सोनी ने लिखा है कि सिर्फ झूठ, झूठ के अलावा कुछ नहीं। अभ्यर्थी सोहन ने लिखा है कि जल्दी शब्द दो साल से सुनते आ रहे हैं, काश दिवाली वाले दिन तो झूठ ना बोला जाए। नावेद ने पोस्ट किया है कि जल्द कब आएगा...। अशोक शर्मा और अनिल कंबोज ने व्यंग्य भरे अंदाज में पूछा है जल्द का मतलब 2029 का इलेक्शन। एक अभ्यर्थी रॉकी ने तो सलाह देते सोशल मीडिया पर हिम्मत सिंह को ही पोस्ट कर दिया है कि रिटायरमेंट ले लो...।