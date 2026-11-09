दीपावली पर हवा हुई खराब: आतिशबाजी के बाद हरियाणा में फूटा प्रदूषण का बम, कई शहरों में 300 पार पहुंचा एक्यूआई

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बहादुरगढ़ में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 389, रोहतक में 379 और भिवानी में 377 दर्ज किया गया। वहीं पंचगांव में 357, सिरसा और चरखी दादरी में 363-363 एक्यूआई रहा।दीपावली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक दो घंटे सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति थीl यह सुबह 7.45 बजे तक के आंकड़ें हैंlदेश के प्रदूषित शहरों की सूची में भी हरियाणा के शहरों की स्थिति चिंताजनक रही। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा 400 एक्यूआई के साथ देश में सबसे प्रदूषित रहा। मंडी गोबिंदगढ़ और बहादुरगढ़ 389 के स्तर के साथ दूसरे स्थान पर हैं।