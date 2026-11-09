हरियाणा एफएसएल में भर्ती: बीस पद भरे जाएंगे, एक साल के अनुबंध पर होगी नियुक्ति; जानें आवेदन की अंतिम तिथि

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आवेदन निर्धारित प्रारूप में निदेशक, फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, हरियाणा, मधुबन, करनाल के पते पर रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से भेजना होगा या कार्यालय में जमा कराना होगा। आवेदन पहुंचने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2026 शाम पांच बजे है।वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पांच पदों के लिए संबंधित विषय में एमएससी प्रथम श्रेणी या पीएचडी और कम से कम तीन साल का फोरेंसिक डीएनए जांच का अनुभव जरूरी है। इसके लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष और मासिक मानदेय 53,100 रुपये तय किया गया है।वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पांच पदों के लिए संबंधित विषय में एमएससी और कम से कम दो साल का अनुभव जरूरी है। अधिकतम आयु 45 वर्ष और मानदेय 44,900 रुपये होगा।वैज्ञानिक सहायक के पांच पदों के लिए एमएससी और कम से कम एक साल का अनुभव अनिवार्य है। अधिकतम आयु 40 वर्ष और मानदेय 35,400 रुपये मिलेगा।वहीं, पांच लैब अटेंडेंट पदों के लिए दसवीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं। विज्ञान विषय से 12वीं पास उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलेगी। इनकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष और मासिक मानदेय 16,900 रुपये होगा।