सांसों पर संकट: हरियाणा के आठ शहर देश के 10 सबसे प्रदूषित, मौसमी उपायों के बजाय सालभर की रणनीति जरूरी

पीजीआई चंडीगढ़ के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ. रवींद्र खैवाल के अनुसार, पटाखों से निकलने वाले पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे सूक्ष्म कण फेफड़ों तक पहुंचकर सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं। पटाखों से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें भी निकलती हैं। हालांकि, उत्तर भारत में प्रदूषण केवल दिवाली या पराली जलाने तक सीमित नहीं है। वाहन, उद्योग, घरेलू ईंधन, कचरा जलाना और सड़कों की धूल सालभर हवा को प्रभावित करते हैं। सड़कों की धूल पीएम 10 प्रदूषण में करीब 30 प्रतिशत योगदान देती है। सरकारों की कार्रवाई अक्सर प्रदूषण बढ़ने के बाद तेज होती है, जबकि प्रदूषण के स्रोतों की वैज्ञानिक पहचान, मौसम के पूर्वानुमान और विभागों के बीच समन्वय पर सालभर काम करने की जरूरत है। पराली का स्थायी समाधान किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन और फसल अवशेष के लिए भरोसेमंद बाजार उपलब्ध कराने में है। नगर निकायों, राज्य एजेंसियों और वायु गुणवत्ता आयोग को मिलकर नियमित निगरानी करनी होगी।



प्रदूषण पर लगाम के लिए सरकार के बहुस्तरीय इंतजाम

पर्यावरण मंत्री राव नरबीर के मुताबिक, प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। विश्व बैंक भी इसमें सहयोग कर रहा है। कुछ कदम तत्काल उठाए गए हैं, जबकि कुछ दीर्घकालिक हैं। इनमें पराली प्रबंधन मशीनों का वितरण, फसल अवशेषों का औद्योगिक उपयोग, बायोमास बिजली उत्पादन और सीबीजी संयंत्रों को बढ़ावा देना शामिल है।



रेड जोन गांवों में पीएम 2.5 सेंसर, ड्रोन और एएनपीआर कैमरों से निगरानी की व्यवस्था की गई है। सात शहरों में सड़कों का पुनर्विकास, मैकेनाइज्ड सफाई और निर्माण मलबे के निस्तारण के इंतजाम किए गए हैं। उद्योगों, स्टोन क्रशरों और डीजी सेटों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही पुराने वाहनों को हटाने और स्वच्छ ईंधन अपनाने पर जोर दिया जा रहा है।



हरियाणा में पराली जलाने पर एफआईआर, पर्यावरणीय मुआवजा और राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री का प्रावधान लागू है। निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण, सामग्री ढककर ढुलाई और पानी के छिड़काव के निर्देश दिए गए हैं। औद्योगिक इकाइयों और स्टोन क्रशरों के लिए प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, पुराने वाहनों पर आयु आधारित प्रतिबंध, पीयूसी प्रमाणपत्र की अनिवार्यता और डीजल ऑटो के नए पंजीकरण पर रोक जैसे कदम भी लागू किए गए हैं।