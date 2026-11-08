हरियाणा: रोडवेज कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, 840 को मिली प्रमोशन ; आदेश जारी

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पदोन्नत कर्मचारियों को एफपीएल-4 वेतनमान का लाभ मिलेगा। उन्हें एक साल की प्रोबेशन अवधि पर रखा जाएगा। नई तैनाती के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। वहीं, परिवहन विभाग ने 43 चालकों को भी पदोन्नत कर यार्ड मास्टर बनाया है। इन चालकों को एफपीएल-6 वेतनमान मिलेगा। इस तरह विभाग के कुल 840 कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिला है। विज्ञापन

पदोन्नत कर्मचारियों को एफपीएल-4 वेतनमान का लाभ मिलेगा। उन्हें एक साल की प्रोबेशन अवधि पर रखा जाएगा। नई तैनाती के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। वहीं, परिवहन विभाग ने 43 चालकों को भी पदोन्नत कर यार्ड मास्टर बनाया है। इन चालकों को एफपीएल-6 वेतनमान मिलेगा। इस तरह विभाग के कुल 840 कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिला है।

हरियाणा सरकार ने रोडवेज के 797 कंडक्टरों को पदोन्नत कर नियमित सब इंस्पेक्टर बना दिया है। धनतेरस की देर रात जारी आदेशों में कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा मिला है। इन कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए सरकार ने करीब छह महीने पहले वर्क एंड कंडक्ट रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट और सेवा रिकॉर्ड की जांच के बाद पदोन्नति के आदेश जारी किए गए।