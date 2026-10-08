{"_id":"6ac78289140f32ef2e0cfd29","slug":"female-students-protest-at-punjab-university-raising-concerns-about-security-and-harassment-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्राओं का प्रदर्शन, सुरक्षा और छेड़छाड़ की घटनाओं पर उठाई आवाज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्राओं की सुरक्षा और कैंपस में छेड़छाड़ की घटनाओं को लेकर छात्राओं ने वीरवार को कुलपति कार्यालय के बाहर 3 घंटे प्रदर्शन किया। छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन से कैंपस में सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने और महिलाओं से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए प्रभावी व्यवस्था करने की मांग की। उन्होंने कैंपस में आउटसाइडर्स की गाड़ियां बैन करने का मुद्दा भी उठाया।

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