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मोगा शहर की सुंदरता में और इजाफा करते हुए आज नवनिर्मित मोगा क्लॉक टावर का उद्घाटन कर इसे शहरवासियों को समर्पित किया गया। क्लॉक टावर शहर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ-साथ मोगा की नई पहचान के रूप में भी उभरने की उम्मीद है। विधायक डॉ अमनदीप कौर अरोड़ा ने कहा कि आज नवनिर्मित मोगा क्लॉक टावर शहरवासियों को समर्पित किया गया। विधायक ने कहा कि मोगा के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे और शहर में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। क्लॉक टावर के निर्माण से मोगा शहर की सुंदरता को एक नया स्वरूप मिली हे । शहर को बेहतर बनाने के इस प्रयास के तहत लोगों से भी अपने मोगा को साफ-सुथरा और सुंदर बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की गई।

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